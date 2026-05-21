Виктория Боня приехала в Канны несмотря на травму ноги

Виктория Боня всё же приехала на Каннский кинофестиваль, несмотря на проблемы с ногой. Накануне бывшая участница «Дома-2» посетила одно из мероприятий смотра вместе с подругой Хофит Голан.

Ранее Боня признавалась, что может пропустить фестиваль из-за травмы, однако в итоге решила не отказываться от поездки. Для дневного выхода на Лазурном берегу она выбрала короткое полупрозрачное платье с вышивкой, а позже сменила образ на вечерний наряд.

Из-за сильной боли телеведущая была вынуждена передвигаться с тростью и отказаться от обуви на каблуках. По словам Бони, даже короткие прогулки даются ей с трудом.

© соцсети

«Просто нога болит, прямо тикает. <...> Вышла на набережную пофотографироваться — и всё. Опять вернулась в комнату, и нога очень сильно болит», — пожаловалась она.

В этом году Виктория Боня посетила Каннский кинофестиваль уже в 14-й раз.

Ранее мы рассказывали о том, что в московском суде прошло заседание по иску Виктории Бони к Авроре Кибе.

Читайте также: Виктория Боня жёстко ответила дочери на просьбу о деньгах: «Будешь у меня полы мыть»