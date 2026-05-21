Выяснилось, зачем Галкин* ездил в городок Молдавии

Недавно юморист Максим Галкин* дал концерт в молдавском городе Фалешты. Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко считает, что артист сделал это для сохранения своей популярности.

— Мне кажется, Галкин* зарабатывает на всевозможных событиях, и с Аллой Борисовной [Пугачевой], возможно, сейчас выжимают максимум, пытаясь привлечь разные связи и знакомства в государствах. Сейчас это Молдавия, возможно, будет и Болгария. Вряд ли Галкин* демпингует ценой, хоть местные жители и высказали недовольство из-за того, что его пригласили выступать явно не за три копейки, — отметил Рудченко.

По мнению музыкального критика, выступление юмориста не связано с финансовыми проблемами, так как концерты редко собирают полные залы, передает News.ru.

По словам продюсера, молдавские власти пригласили артиста, чтобы поддерживать связь с Примадонной и ее семьей.

Ранее продюсер прокомментировал приезд Галкина* в Ереван во время проведения в Армении VIII саммита Европейского политического сообщества. По словам Рудченко, визит артиста был связан с вопросами карьеры.

*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.