Юморист Максим Галкин* (признан Минюстом РФ иностранным агентом) дал концерт в молдавском городе Фалешты с целью расширить свои связи в разных странах. Как сообщает News.ru, об этом заявил музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко.

Он отметил, что Галкин* стремится зарабатывать на всевозможных событиях, и вместе с супругой Аллой Пугачевой пытается «выжать максимум», привлекая различные связи и знакомства в государствах.

«Вряд ли Галкин* демпингует ценой, хоть местные жители и высказали недовольство из-за того, что его пригласили выступать явно не за три копейки. Юморист согласился провести концерт точно не потому, что у него мало денег и он соглашается на любые выступления. Скорее всего, используется административный ресурс, то есть знакомства, чтобы продолжать выступать и оставаться на плаву», — заявил продюсер.

Рудченко подчеркнул, что для Галкина* деньги вторичны, поскольку концерты редко собирают полные залы, особенно в небольших городах. При этом, по словам эксперта, молдавские власти, возможно, готовы приглашать комика даже в ущерб местным жителям, чтобы поддерживать связь с Пугачевой и ее семьей.

Ранее жители Фалешт выразили недовольство местным властям из-за приглашения Галкина на празднование Дня города. Горожане сочли, что потраченные на артиста деньги следовало направить на решение насущных проблем.

