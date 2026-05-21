Дочь звезды «Любовь и голуби» рассекретила нового возлюбленного

Избранником Мирославы стал харизматичный актер. Известно, что она уже успела познакомить его со знаменитым отцом.

Дочь звезды фильма «Любовь и голуби» рассекретила нового возлюбленного. Совсем недавно Мирослава Михайлова публично объявила о разводе с супругом, и, как выяснилось, долго скучать в одиночестве эффектной рыжеволосой актрисе не пришлось. Имя ее кавалера уже известно.

Девушка появилась на кинофестивале в Чите в сопровождении актера Петра Рыкова. Слухи о романе ходили давно, но пара предпочитала не афишировать личную жизнь. Теперь завеса приоткрылась. На публике влюбленные не скрывали чувств. Они охотно позировали фотографам, улыбались и выглядели очень счастливыми, несмотря на дождь. Примечательно, что Мирослава познакомила Петра со своими родителями. Мужчина тепло общался с ними и даже обнимал как родных, пишет «СтарХит».

Рыков известен по многим фильмам и сериалам. Ему 43 года, а это на 20 лет больше, чем его избраннице. Артист никогда не скрывал, что питает слабость к прекрасному полу, но не торопился связывать себя узами брака и заводить детей. О его прошлых отношениях известно немного, он предпочитает не распространяться о личном.

Любопытно, что экс-супруг Михайловой, Анатолий Черников, был старше нее всего на четыре года. Почему не сложился брак, неизвестно. До оформления отношений пара встречалась около шести лет, было время узнать обо всех недостатках и особенностях характера друг друга. Однако Мирослава предпочла не оповещать о причинах разрыва.