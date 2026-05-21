Блогер Карина Кросс рассказала о подготовке к свадьбе с хоккеистом Марком Рудаковским. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

33-летняя Кросс и 22-летний Рудаковский обвенчались в середине апреля. Во время общения с журналистами на показе новой коллекции Mastersuit блогер призналась, что все вопросы с приготовлениями к масштабному празднованию закрыл ее будущий супруг.

«У нас уже все готово. У меня муж обо всем позаботился!», — сказала она.

Кросс не раскрыла, когда состоится бракосочетание и где оно пройдет. При этом она подчеркнула, что у них с Марком абсолютно здоровые отношения, а приходя домой она знает, что ее «всегда любят, ждут и скажут, что я самая лучшая на свете».