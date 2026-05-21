Семенович рассказала о преследующих ее сталкерах

Фанатов у пышногрудой певицы хоть отбавляй, правда есть среди них и не слишком адекватные. А ведь у Анны есть жених, но его присутствие одержимых красотой звезды не смущает.

46-летняя Анна Семенович давно привыкла к тому, что ее эффектная внешность часто становится объектом повышенного внимания и обсуждений. Несмотря на то, что сейчас сердце артистки занято и она собирается в ближайшем будущем выйти замуж за своего избранника, назойливых поклонников от этого меньше не стало.

В интервью порталу Леди Mail она откровенно рассказала о слишком настойчивых фанатов, которые порой пугали ее своими выходками.

«Раньше действительно были те, кто перемещался за мной на гастролях, караулил у служебного входа, пытались передавать через менеджмент подарки и не самые пристойные предложения. Сейчас с этим стало как-то попроще. Все свои фантазии реализуют в сообщениях», — делится звезда.

В онлайне общаться и читать комплименты от мужчин куда безопаснее, уверена Анна. Ей по-прежнему лестно читать приятные слова от посторонних.

«Пишут активно, что я женщина красивая и желанная», — не без хвастовства говорит Семенович, хотя и отмечает, что прочесть все послания не может физически.

Их слишком много.