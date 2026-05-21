Подольская намекнула о возвращении Никиты Пресняков в Россию

Музыкант пока никак не прокомментировал приезд в Москву после четырех лет в эмиграции.

© WomanHit.ru

Внук Аллы Пугачевой празднует первый юбилей вдали от родины. Когда Никита Пресняков эмигрировал в США, ему был 31 год. Теперь же исполнилось 35, и за этот промежуток времени в его жизни поменялось слишком многое.

Так, после 10 лет брака с моделью Аленой Красновой музыкант пережил болезненный развод. Блондинка, устав от финансовой нестабильности, заявила о том, что их с Никитой взгляды на будущее стали слишком разниться, и упорхнула в столицу.

Пресняков сильно переживал расставание. В каждом посте его блога сквозила депрессия и безысходность. К тому же в СМИ регулярно писали о денежных проблемах звездного отпрыска. Теперь же все относительно наладилось. Никита выступает в заведениях с небольшими акустическими концертами. Правда, по большей части поет каверы известных российских хитов, а не песни собственного сочинения.

Да и новую даму сердца артист уже обрел и даже успел съехаться с ней и ее маленьким сынишкой. В своей день рождения Пресняков опубликовал свое эффектное фото, под которым тут же появились десятки поздравлений, в том числе и от родных. Одной из первых наследника поздравила Кристина Орбакайте.

«С днем рождения, сыночек», — написала звезда. Присоединилась к поздравлениям и «мачеха» юбиляра, Наталья Подольская. «С днем рождения, наш чувачок! Ждем встречи!» — оставила она загадочный комментарий.

Означает ли это, что вскоре Никита наведается в родные края, пока непонятно. Ранее Владимир Пресняков-младший уже намекал на возвращение сына в Москву.