Изнасилование, громкий скандал, слова об СВО: где сейчас Алена Яковлева

Народная артистка России Алена Яковлева продолжает свою творческую деятельность. News.ru рассказал, что известно об отмене спектакля в Театре сатиры в честь ее юбилея и что она говорила об СВО.

Отмена спектакля к юбилею

Яковлева считает Театр сатиры своим вторым домом — она служит там с 1985 года. 2 июня актрисе исполняется 65 лет, и она мечтала отпраздновать юбилей на родной сцене, сыграв в новом спектакле «Визит дамы». Постановщиком должен был стать режиссер Антон Яковлев, брат артистки.

Премьера должна была состояться в апреле, однако репетиции так и не начались. В театре, по словам Яковлевой, постоянно появляются новые спектакли, но в них участвуют даже не артисты Театра сатиры.

«У нас каждые две-три недели выпускают спектакли. Евгений Герасимов играет вместе с приглашенной актрисой Яниной Студилиной, по-моему, в восьми или девяти постановках. А ставит и пишет инсценировки его сын — Владимир Герасимов», — заявила Яковлева.

19 мая актриса рассказала, что в Театре сатиры прошло собрание на фоне отмены спектакля к ее юбилею.

«Я задавала неудобные вопросы художественному руководителю. <...> Он потратил деньги не только на юбилеи, он потратил деньги на девять других спектаклей — с собой, приглашенной студийной актрисой и с другими приглашенными артистами. А у нас зарплата 35–40 тысяч в театре», — пожаловалась она.

Мнение об СВО

Алена Яковлева заявляла, что не может оставаться беспристрастной в отношении СВО. Она уверена, что либо человек на стороне России, либо на стороне Украины.

«Я не обсуждаю, соседи мы или нет, как это все случилось. Я не это обсуждаю, я говорю, что, если твоя страна воюет, ты должен принять определенную сторону. Я не ура-патриот, но я всегда за свою страну, я за людей, за народ», — подчеркивала Яковлева.

Актриса также выражала недовольство тем, что некоторые знаменитости, покинувшие РФ, допускают критические высказывания в адрес страны и ее жителей. Ей также неприятно, когда эти артисты пытаются отречься от своих корней и обесценить свои прошлые успехи.

Яковлева обратила внимание, что в России по-прежнему работают знаменитости, которые получают деньги от государства, но «подтачивают его».

«Таким людям надо объяснить, что так делать недопустимо. Удалять, вырезать их из фильмов не надо. А вот снимать таких артистов не стоит», — убеждена актриса.

Групповое изнасилование

В 2019 году актриса призналась, что много лет назад пережила групповое изнасилование. Она заявила, что скрывала это не только от публики, но и от родных на протяжении 30 лет.

Также Яковлева поделилась, что во время съемок на «Мосфильме» столкнулась с домогательствами со стороны известного режиссера. Мужчина пообещал сделать ее востребованной и популярной актрисой, если та согласится на массаж. Яковлева в ответ «послала» его.