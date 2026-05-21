Слава воссоединилась с возлюбленным, которого обвиняла в изменах

Российскую певицу Славу (настоящее имя Анастасия Сланевская — прим. «ВМ») заподозрили в воссоединении с бизнесменом Анатолием Данилицким, которого осенью прошлого года она обвиняла в изменах.

Артистка опубликовала в своем блоге видео, в котором продемонстрировала моменты из жизни. На некоторых кадрах внимательные поклонники заметили предпринимателя.

В ноябре в эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1» Слава откровенно высказывалась о проблемах в отношениях с Данилицким. Возлюбленный не прекратил ей изменять с другими женщинами, даже когда столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем.

В тот же период Сланевская утверждала, что ей диагностировали биполярное расстройство. По словам артистки, она обратилась к психотерапевту по рекомендации коллеги и подруги Лолиты Милявской.

Кроме того, артистка жаловалась, что не может продать ни одну квартиру, так как покупатели боятся обмана от нее после скандала с продажей жилья Ларисы Долиной. Она пояснила, что решила продать жилье, чтобы помочь детям и сделать ремонт себе и сестре.