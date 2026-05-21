Похоронившая мужа Погодина столкнулась с новой бедой

Актриса вынуждена целыми днями находиться в палате реанимационного отделения.

Не успела 49-летняя Ольга Погодина оправиться после скоропостижной смерти супруга, как ее постиг новый удар. Стало известно о срочной госпитализации престарелого отца звезды. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

86-летний Станислав Бобович был помещен в реанимацию в Москве. У отца актрисы диагностировали гнойное воспаление слюнной железы. Пока медики обходятся консервативным лечением, то есть об оперативном вмешательстве речи не идет. Состояние пожилого мужчины оценивается как тяжелое, но угрозы для жизни, по предварительным данным, нет.

Известно, что Погодина сейчас все свое время проводит с отцом. Она практически неотлучно находится в больнице, поддерживает его и контролирует процесс лечения. Источники сообщают, что Ольга очень переживает и надеется на скорейшее выздоровление родителя.

К шоу-бизнесу и телевидению Станислав Бобович никакого отношения не имеет. В прошлом он трудился главным инженером на одном из люберецких заводов.

Ранее мы писали о «тайной» дочери Погодиной от Алексея Пиманова. Известие о том, что у супругов есть общий ребенок, девочка двух лет, впервые прозвучало на похоронах телеведущего. Актриса публично пообещала покойному супругу воспитать ее так, как этого хотел он при жизни.