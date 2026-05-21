Wiz Khalifa объявлен в розыск в Румынии

Полиция Румынии объявила в розыск американского рэпера Wiz Khalifa из-за обвинений в хранении запрещённых веществ. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, ранее Кэмерона Джибрила Томаза (настоящее имя рэпера) задержали за употребление наркотиков во время концерта — тогда у него обнаружили около 20 граммов запрещённого вещества. На время следственных действий он остался на свободе и покинул страну. Теперь артиста разыскивает румынская полиция.

Ранее сообщалось, что с российского рэпера Pharaoh взыскали штраф в размере 80 тысяч рублей за пропаганду запрещённых веществ в его треках. Постановление об окончании исполнительного производства по делу в отношении артиста было вынесено 14 мая.