Сергей Жуков рассказал о потере заработанных денег

Лидер культовой группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков вспомнил, как коллектив потерял заработанные деньги в эпоху 90-х. Его слова приводит РИА Новости.

По словам артиста, после большого гастрольного тура в 1998 году участники группы потеряли целые мешки с наличными из-за внезапного дефолта.

«Объездили 20 или 25 больших дворцов спорта. У нас "Газель" была завалена деньгами, огромные черные мешки для мусора с деньгами. Едем, как кощеи, которые над златом чахнут: вау, столько заработали», — поделился воспоминанием Сергей.

Жуков отметил, что прямо во время поездки им позвонили и посоветовали срочно обменять рубли, иначе все наличные грозили «превратиться в 100 долларов». В результате группа потеряла все средства в одно мгновение.

Ранее лидер «Руки Вверх!» рассказал о «крыше» группы в 90-е годы. По словам певца, за ними был закреплен член ореховской группировки.