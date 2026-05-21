Башаров публично накинулся на свою возлюбленную в приступе ярости

Ася Борисова мечтала, чтобы зрители наконец увидели Марата с другой стороны и забыли, что когда-то тот бил своих жен. Но ситуация вышла из по-контроля.

Не успели поклонники Марата Башарова порадоваться, что экс-дебошир и домашний тиран наконец-то исправился, как он тут же доказал обратное. Актер, известный своим жестоким отношением к бывшим женам, публично проявил агрессию в отношении нынешней возлюбленной. Скандал произошел на съемках реалити «Ставка на любовь», куда Башаров отправился вместе с Асей Борисовой.

В первых выпусках проекта пара демонстрировала полнейшую идиллию. Ася ласково называла Марата «мой зайчик», а он крепко обнимал ее и носил на руках. Но показная гармония длилась недолго. StarHit сообщает, что в свежей серии Башаров во всей красе покажет буйный нрав и доведет любимую до слез.

Поводом для скандала стала банальная ревность. Ася Борисова проявила сочувствие к одному из соперников по шоу, который, по ее мнению, выглядел расстроенным. Марату приступ эмпатии избранницы пришелся не по душе. Он начал на повышенных тонах предъявлять Борисовой претензии.

«С ума сошел?» — недоуменно спросила блондинка.

Но Башаров не унимался.

«Ревную потому что! Вот Миша там сидит, страдает. Боже мой. Он требовал объяснений. С тобой сидит твой человек, а ты беспокоишься о каком-то, блин, другом парне!», — кричал актер, попутно передразнивая всхлипывающую от обиды спутницу. Борисова заявила, что Марат несет чушь и устраивает бурю на пустом месте. «Услышь себя!» — взывала она к адекватности артиста.

Пара вместе уже четыре года. Многие удивляются, как хрупкая девушка уживается с человеком, имеющим скандальную репутацию. Когда участники шоу напрямую спросили Асю, знала ли она о том, что Башаров избивал своих бывших жен, та призналась, что до знакомства с Маратом она ничего не слышала о его «подвигах».

Борисова надеялась, что реалити-проект поможет показать публике другого Башарова, заботливого и любящего. Она хотела, чтобы зрители увидели его ее глазами. Но уже сейчас ясно, что Марат не оправдает ожиданий любимой.