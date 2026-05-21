Дочь неизлечимо больного Брюса Уиллиса озвучила плюсы его тяжелого диагноза

Культовый актер радикально изменился, и родные вынуждены были буквально заново знакомиться с другой стороной его личности. Недуг раскрыл в Брюсе нетипичное для него качество.

Румер Уиллис поделилась своими наблюдениями за угасающем от лобно-височной деменции артистом. Если раньше, узнав о диагнозе и увидев первые его проявления, семья Брюса пребывала в перманентном шоке и растерянности, то теперь даже видят преимущества в его состоянии.

Старшая дочь «крепкого орешка» заявила, что ее вечно брутальный и суровый отец, теперь забыл о своем киноамплуа и больше не старается изображать из себя мачо и секс-символа. В интервью The Inside Edit Румер пояснила, каким видит папу теперь, когда недуг заставил его забыть о своем профессиональном прошлом:

«В нем есть что-то милое. Он всегда был этаким мачо, а теперь чувствуется какая-то... хрупкость. Неподходящее слово, но... просто нежность, которую, возможно, прежний Брюс Уиллис в какой-то мере ему не позволял».

Напомним, в начале 2023 года у Уиллиса была диагностирована лобно-височная деменция (ЛВД), которая последовала за первоначальным диагнозом афазии, расстройством речевой деятельности. Актерскую карьеру пришлось экстренно завершать. Брюс не мог выучить ни строчки текста своей роли, да и поведение его на площадке было довольно странным и пугающим. Ранее в этом году жена Уиллиса Эмма призналась, что он живет в отдельном доме с постоянными опекунами. Кроме того, она заявила и о другом диагнозе мужа, который вскрылся совсем недавно. У него анозогнозия — состояние, при котором человек не осознает, что болен. Мозг попросту не отличает нормальное состояние организма от патологии. Уиллису кажется, что с ним полный порядок.