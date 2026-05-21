Федункив объяснила, почему ее муж-итальянец не говорит по-русски

Актриса Марина Федункив рассказала, почему ее супруг-итальянец Стефано Маджи избегает говорить на русском языке. Она отметила, что дома она обращается к мужу по-русски, однако он отвечает исключительно на итальянском.

— Он говорит: «Меня бесит разговаривать (по-русски — прим. «ВМ»), потому что у меня очень узкий в русских словах», — рассказала Федункив в шоу «Вопрос ребром».

При этом, по словам актрисы, ее муж, когда говорит на итальянском, звучит уверенно и красиво.

Ранее Марина Федункив призналась, что хочет родить своему мужу Стефано Маджи второго ребенка. По ее словам, подготовка к первым родам она проходила тщательно. Врачи утверждали, что показатели Федункив в норме, поэтому она может рожать естественным путем.

Марина Федункив, которая впервые родила ребенка в 53 года, рассказала, что забеременела с помощью экстракорпорального оплодотворения, и добавила, что у нее есть много доброкачественных образований. Она также посоветовала россиянкам не зацикливаться на проблемах.