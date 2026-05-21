«Сморозила глупость»: как «опозорилась» Оксана Самойлова

38-летняя блогер Оксана Самойлова «опозорилась», не сумев ответить на простые вопросы на развлекательном шоу «Контакты». Как сообщает «Царьград», некоторые при этом сочли, что ошибки знаменитость допустила не из-за незнания, а ради лайков.

В шоу комика Антона Шастуна знаменитости отвечают на незатейливые вопросы. Если им тяжело дать ответ, то за помощью они обращаются к друзьям, контакты которых у них есть в телефоне.

Сперва Самойлова не смогла вспомнить, какая геометрическая фигура ассоциируется с детскими играми. Ей помогла телеведущая Ида Галич, которая назвала ответ — круг. После блогер не смогла назвать столицу Башкирии.

«Может быть, Ляйсан Утяшева знает? Она из Башкирка... Башкаркастана? Башкыркастан. Нет. Ляйсан же не оттуда», — сказала она.

В результате Самойлова решила, что помочь с географическим вопросом ей сможет бывший муж Джиган. Тот дал правильный ответ — Уфа.

За коверканье названия Республики Башкортостан Самойлова подверглась критике. Однако некоторые давали и расширенные комментарии по сложившейся ситуации.

«Я считаю, что Самойлова сморозила глупость не столько по незнанию, сколько ради лайков. Башкирию Митрофанушкам и знать не стоит. Такие хи-хи и ха-ха. Вообще-то республика — один из трудолюбивых моторчиков. Есть ресурсные регионы. Это она. Искренне желаю этим моторчикам процветания, а Митрофанушкам — получить уже то, чего они заслуживают со своими пафосом и тремя классами средней школы», — пишут в Сети.

Некоторые поинтересовались, как Самойлова называет свою малую родину — город Ухта Республики Коми. Вместе с тем они отмечали, что зато блогер хорошо знает «о Мальдивах и Дубае».