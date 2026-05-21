Елена Кулецкая сделала признание о Диме Билане

Телеведущая Елена Кулецкая рассказала о своих отношениях с певцом Димой Биланом. В интервью «МК» она призналась, что продолжает дорожить их дружбой, которая сложилась после завершения романа.

По словам модели, от их отношений у нее остались самые теплые воспоминания. В прошлом она снялась в клипе Билана на песню «Это была любовь» — Кулецкая считает, что это был главный шаг к ее популярности в России, ведь до этого она была известна лишь в модном сообществе.

«С Димой мы поддерживаем очень уважительную, очень аккуратную связь. Не ежедневную, разумеется, но на большие события, такие как день рождения, выпуск его нового хита, я всегда получаю приглашение и с удовольствием прихожу и поддерживаю», — поделилась знаменитость.

Кулецкая отметила, что их последняя встреча с Биланом прошла душевно — на праздновании 20-летия одного из российских журналов, которое совместили с празднованием дня рождения артиста. Елену позвали туда в качестве ведущей мероприятия.

«Ну, и, конечно, есть соцсети, где мы периодически то ставим лайк, то отправляем "огонек" или сообщение. Я этого, кстати, не стыжусь, не боюсь, что кто-то подумает не то. Когда есть импульс написать что-то хорошее, поддерживающее и выразить свою радость, я это делаю», — рассказала Кулецкая.

Сейчас телеведущая замужем за оператором-постановщиком Станиславом Романовским, от которого родила дочерей Нику и Александру. По словам Елены, девочки учатся в государственной школе с уклоном в изучение китайского языка и культуры.