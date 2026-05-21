Гогунский нарвался на критику в Сети, пошутив про женщин

Российский актер Виталий Гогунский вновь вызвал бурное обсуждение в социальных сетях — артист в своем личном блоге рассказал шутку о женщинах и возможности их обмануть.

Сначала 47-летний артист заявил, что любимую женщину «нельзя обманывать ни в коем случае», а затем неожиданно добавил: «Но всех женщин обманывать, оказывается, можно — маркетинг называется».

Свою публикацию Гогунский сопроводил подписью с просьбой придумать «добивки к шутке». Однако реакция аудитории на подобные высказывания оказалась неоднозначной.

Некоторые поклонники поддержали юмор актера и осыпали его комплиментами, отметив внешний вид. Другие же признались, что не поняли смысл высказывания, и начали задавать провокационные вопросы.

До этого Гогунский утверждал, что женщин «нужно изолировать от семьи в период менструации». «Вечерняя Москва» узнала у клинического психолога Маргариты Алексеевой, почему артист придерживается такой точки зрения в отношении женщин.

Актриса Настасья Самбурская, исполнившая роль Кристины Соколовской в сериале «Универ», рассказала о работе с Гогунским. Она призналась, что ей не нравилось сниматься с ним — артист слишком многое позволял себе на площадке.