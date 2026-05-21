Лидер «Руки Вверх!» рассказал, как группу «крышевали» в 90-е

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков рассказал РИА Новости, что в 1990-е представитель «ореховской» организованной преступной группы (ОПГ) «крышевал» музыкантов группы.

Музыкант вспомнил, что тогда покровительство оказывали по районам. Члены «Руки Вверх!» жили в Орехово-Борисово, поэтому у них были «ореховские».

«У нас был огромный-огромный Рома, как десять меня. Когда он заходил боком, потому что не помещался в дверной проем, это было страшно», — сказал Жуков.

Он добавил, что через год Рома стал главным поклонником творчества группы: за его грозным видом скрывалась ранимая душа.

«Он (Рома. — «Газета.Ru») сидел, плакал под песню «Лишь о тебе мечтая» и говорил: «Как ты это делаешь вообще?». Становилось понятно, что это тоже люди. Обычный паренек, который в системе координат того времени просто оказался на одном месте, а мы — на другом», — добавил лидер «Руки Вверх!».

Группа была основана в 1996 году Сергеем Жуковым и Алексеем Потехиным. После прорыва на радио коллектив записал хиты «Малыш» и «Студент». Затем музыканты начали ездить с гастролями по стране и за ее пределами. Песни «Крошка моя», «18 мне уже», «Он тебя целует», «Алешка», «Думала» стали культовыми. «Руки Вверх!» является 11-кратным победителем премии «Золотой граммофон» и восьмикратным лауреатом «Песни года». В 2006 году группа распалась.

Ранее «Руки Вверх!» анонсировали первый альбом за 14 лет.