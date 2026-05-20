Газманов выступил в суде

Олег Газманов в суде рассказал о том, как его обманул бывший менеджер Дмитрий Царенко — из-за его действий певец потерял миллионы рублей. Об этом сообщает Starhit.

Напомним, что следствие подозревает Царенко в незаконном присвоении 15,3 миллионов рублей — по версии обвинения он использовал свое ИП в качестве инструмента для вывода денежных средств.

Газманов лично приехал в Хорошевский суд Москвы, чтобы дать показания против Царенко. По его словам, он ничего не знал о схеме ухода от налогов, а факт мошенничества стал известен только после проведения аудита. Тогда стало ясно, что часть концертных мероприятий оформлялась через ИП Царенко без ведома Газманова.

Певец добавил, что был уверен в том, что все платежи за концерты проходят через официальную бухгалтерию. Наличие крупных сумм наличными он объяснил тем, что использует свои личные средства для помощи родственникам.

Отмечается, что Царенко выдвинул иную версию событий. По словам бывшего менеджера, изначальный договор с Газмановым носил фиктивный характер, а певец настаивал на передаче части оплаты наличными в обход ИП. Он добавил, что таким образом Газманов за пять лет получил около 44 миллионов рублей за 46 концертов. Свою вину Царенко отрицает.

Издание также добавляет, что во время заседания Газманов неоднократно перебивал Царенко и постоянно оспаривал его заявления. Кроме того, певец уклонялся от ответов и пытался самостоятельно вести допрос.