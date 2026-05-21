Народный артист России Олег Газманов, привыкший радовать публику бодростью и оптимизмом, неожиданно раскрыл фанатам пугающую правду о своем самочувствии. Звезда отечественной эстрады признался, что его организм работает на пределе возможностей, а крепкий сон стал недоступной роскошью. В то время как артист пытается найти выход из бессонного ада, вокруг его семьи сгущаются тучи судебных разбирательств. Бывшие партнеры и даже экс-директор один за другим подают иски, а общая сумма претензий исчисляется сотнями миллионов рублей. Разбираемся, почему поклонники связывают бессонницу кумира с «черной полосой» в его делах и как сегодня живет главный «эскадронный» певец страны.

«В 3:30 меня подкинуло»: гастрольный марафон, превративший жизнь в кошмар

В недавнем откровенном монологе Олег Газманов, чей график расписан до минуты, пожаловался на полное изнеможение. Артист, который всегда славился нечеловеческой выносливостью, признался, что больше не может контролировать свой сон.

«Вчера был концерт, позавчера — еще один. Завтра Волгоград, послезавтра Самара. Ощущение, что нужно просто выжить», — поделился музыкант в разговоре с близкими.

По словам Газманова, ситуация приобрела пугающий характер: он ложится спать после выступлений, но организм отказывается переключаться.

«Я пришел, вроде бы заснул. Но в 3:30 ночи меня как подкинуло. Уже третий день нахожусь в дурацком состоянии. Пробовал и физические нагрузки, и моральные практики — ничего не помогает. Не сплю — и все тут», — с горечью констатирует певец.

Коллеги по цеху, в частности Александр Маршал, списывают недуг на возраст и смену часовых поясов. Мол, в 74 года такие сбои в режиме — естественная плата за профессию. Однако преданные фанаты уверены: причины кроются глубже. По мнению поклонников, Газманова мучает хронический стресс, вызванный чередой финансовых катастроф и судебных драм, которые преследуют его семью уже несколько лет.

Злой рок или мошенники: как семья лишилась 600 миллионов рублей

Одним из самых громких ударов для клана Газмановых стало дело предпринимателя Геворка Саркисяна. История, достойная сценария для криминальной драмы, началась еще в 2019 году. Тогда бизнесмен вошел в доверие к артисту и его супруге, став их финансовым консультантом. Саркисян убедил знаменитостей вложить крупные накопления — порядка 600 миллионов рублей — в якобы сверхприбыльный развлекательный проект.

Однако вместо дивидендов Газмановы получили лишь пустые обещания. Как только стало ясно, что деньги исчезли, а объект так и не построен, певец обратился в правоохранительные органы. Осенью прошлого года Геворк Саркисян был взят под стражу, где и находится по сей день. Адвокат пострадавшей стороны Роман Кузьмин пояснил суть претензий:

«Олег Михайлович не подписывал инвестиционных контрактов. Это был обычный договор займа. Человек взял деньги и не вернул их в срок. С юридической точки не важно, куда он их потратил — важно, что долг не погашен».

Защитнику самого Саркисяна, Артему Трошину, пока нечего сказать в оправдание: сторона обвинения заняла позицию молчания, сосредоточившись на попытках смягчить статью. Теперь бизнесмену грозит до десяти лет лишения свободы.

«Не верьте никому»: новый поворот — певца самого обвинили в махинациях

Казалось бы, ситуация переходит под контроль, но злой рок преподнес Газманову новый сюрприз. На этот раз в роли жертвы оказался не он, а бывшие партнеры артиста. Скандальное дело с участием народного артиста РФ сейчас рассматривает суд по иску экс-директора Дмитрия Царенко.

Человек, который когда-то руководил делами звезды, неожиданно выступил с разоблачениями. Царенко утверждает, что в организации певца процветали «серые» схемы: сотрудникам платили зарплаты в конвертах, а налоги от выручки якобы уходили в тень. Однако фигура самого истца вызывает у суда и публики большие сомнения в его честности.

Как выяснилось, Дмитрий Царенко уже имеет проблемы с законом. Сейчас он находится под следствием: в прошлом году экс-директора приговорили к четырем годам колонии за мошенничество. Более того, в производстве появилось новое дело, где фигурирует уже сам Царенко. На этот раз его подозревают в присвоении гонораров Олега Газманова на сумму свыше 15 миллионов рублей. Получается классическая «адвокация дьявола»: человек, обвиняемый в краже у звезды, пытается атаковать первым. Пока суд рассматривает встречные претензии, сам Газманов призывает не доверять сомнительным личностям.

«Сейчас мошенников очень много. То, что происходит со мной, — наглядный урок для всех», — резюмирует артист.

«Его легко обмануть»: чем закончится тяжба и как стресс влияет на здоровье

Музыкальный продюсер Олеся Сазыкина в беседе с журналистами предположила, что причина всех бед Газманова — в его доверчивости и возрасте.

«Олег Михайлович уже пожилой человек. Он привык верить людям, а нужно их проверять. Его легко обмануть», — заявила Сазыкина.

Итог многомиллионной тяжбы с Саркисяном пока не подведен: бизнесмен остается в СИЗО, следствие продолжается. Что касается иска Царенко, большинство экспертов сходятся во мнении, что у «разоблачителя» практически нет шансов. Учитывая его криминальное прошлое и собственные долги перед артистом, суд, скорее всего, встанет на сторону народного любимца.

Но пока Фемида расставляет точки над i, здоровье Олега Газманова продолжает страдать. Врачи ранее уже запретили ему исполнять опасные трюки на сцене из-за проблем с опорно-двигательным аппаратом, а бессонница на фоне нервного перенапряжения только ускоряет износ организма. Фанаты в панике: постоянные стрессы и отсутствие полноценного отдыха могут привести к катастрофе.

Остается надеяться, что жизнерадостный по натуре артист найдет в себе силы перебороть недуг. Однако пока, судя по его собственным словам, битва за спокойствие и здоровье проигрывается всухую. «Я усну только так, совсем», — обреченно говорит звезда, намекая, что отключение происходит лишь при полном физическом истощении.