«Блевотно». Савичева унизила молодого артиста после прослушивания его трека

Юлия Савичева жёстко раскритиковала молодого артиста в шоу «Я так слышу», где певица выступала в роли эксперта и оценивала треки начинающих исполнителей. Звезде «Фабрики звёзд» не понравилась одна из композиций, и она не стала сдерживать эмоций.

«Как только я слышу подачу, которая меня отвращает, меня бесит — я просто в это всё не верю, что человек как артист делает. Никогда в жизни эту песню не буду слушать. Никогда. Как он это делает? Блевотно это для меня, блевотно. Говорю, как чувствую», — высказалась Савичева.

Реакция публики не заставила себя ждать: комментаторы раскритиковали певицу за неуважительное отношение к чужому творчеству и излишне резкие формулировки. Многие отметили, что публичной личности стоит подбирать более корректные слова при оценке работы начинающих артистов.

Ранее Юлия Савичева впервые подробно высказалась о своей давней «холодной войне» с Полиной Гагариной. Она раскрыла, что конфликт начался 20 лет назад, когда Полина одержала победу на «Фабрике звёзд», но отказалась подписывать контракт с Максом Фадеевым. В то же время Юлия, напротив, подписала соглашение с лейблом и вскоре отправилась представлять Россию на «Евровидении».