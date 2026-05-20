«Я просто в шоке»: Дарью Повереннову затравили из-за смерти кота

Около недели назад российская актриса Дарья Повереннова поделилась с подписчиками своей болью. На странице личного блога она рассказала о трагедии: погиб ее кот Мармыш, которого они с мужем Андреем Шароновым очень сильно любили. Питомец прожил в семье знаменитостей всего один год. Хвостатого друга супругов загрызли собаки.

Сегодня Дарья вновь вернулась к этой теме. Правда, вместо слов сочувствия звезда решила прокомментировать хейт в свой адрес. Дело в том, что многие подписчики актрисы посчитали, что именно она виновата в смерти животного. По мнению публики, кота нельзя было выпускать за пределы участка.

«Ох, друзья, какие лютые вы комментарии оставили под постом о гибели моего кота. Я просто в шоке. И я убийца, и я недостойна иметь животных... Я поделилась с вами своей болью, потому что для меня это было горе. Хотела, чтобы меня поддержали», — сказала шокированная Повереннова, добавив, что они с супругом живут за городом, поэтому Мармыш, как и остальные ее кошки, привык свободно гулять на улице.

