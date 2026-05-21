Билан поставил Киркорова в неловкое положение из-за слухов о «Евровидении»

Певец Дима Билан обратился к своему коллеге по сцене Филиппу Киркорову с просьбой предоставить доказательства его вклада в победу Болгарии на конкурсе «Евровидение».

Это заявление прозвучало во время пресс-подхода на XV Русской музыкальной премии телеканала РУ.ТВ, где Билан, шутя, отметил, что таким образом мстит коллеге за его шутку о стоимости своего дня рождения.

— Сегодня мы увидели Филиппа, он действительно был в прекрасном настроении. Я сказал ему: «Где же доказательства, Филипп? Где доказательства твоей причастности?» Я говорил это с иронией, — поделился Билан с улыбкой.

Кроме того, он добавил, что если Киркоров действительно сыграл какую-либо роль в успехе певицы Dara на «Евровидении», то он искренне поздравляет его с этим достижением.

— Разве я не должен радоваться за своих коллег? Особенно за тех, кто очень помог мне в мою первую поездку на «Евровидение», а во вторую, наоборот, сильно мешал, — передает слова артиста «Абзац».

Сам Киркоров рассказал, что помог представительнице Болгарии DARA подготовиться к «Евровидению».