Самбурская выиграла суд у блогера, назвавшего ее эскортницей

Звезда сериала "Универ" Настасья Самбурская (настоящая фамилия – Терехова. – Прим. ред.) выиграла суд у блогера, который назвал ее эскортницей, сообщает объединенная пресс-служба судов Кемеровской области.

По данным СМИ, речь идет о блогере из дуэта "Немагия", который вместе с приятелем снимал якобы разоблачительные видео о знаменитостях и пытался доказать, что актриса работает в эскорте.

"Центральный районный суд Кемерово рассмотрел иск гражданки Т., известной по сериалу "Универ". Иск был направлен к физическому лицу и касался распространения сведений, которые не соответствуют действительности и порочат ее честь и достоинство", – говорится в сообщении.

Основанием для обращения в суд послужила публикация видеоматериала блогером на его YouTube-канале, а также в телеграм-канале, группе ВКонтакте и на платформе Boosty. Актриса требовала признать распространенные сведения ложными и порочащими, а также взыскать компенсацию морального вреда в размере 3 миллионов рублей, судебные издержки и неустойку.

Суд в Кемерово удовлетворил требования актрисы в полном объеме, тогда как производные требования были удовлетворены частично. Уточняется, что после блокировки указанного видео блогер снова разместил его в группе ВКонтакте и на Boosty.

