На концерт Ларисы Долиной в Москве продали всего девять билетов

На концерт Ларисы Долиной, который пройдет 7 июня в московском баре Petter, продали всего девять билетов из 91. Полностью выкуплены лишь два столика — на двух и шесть человек, а также одно место у бара.

При полном зале певица могла бы заработать около 1,3 млн рублей, однако нынешние продажи принесут не более 145 тысяч. Концерт продлится 75 минут, сообщает «БРИФ24».

Ранее стало известно, что 25 мая Лариса Долина выступит на Дне города в Санкт-Петербурге. Концерт состоится в БКЗ «Октябрьский», попасть на него можно будет только по пригласительным.

