Регина Тодоренко рассказала о сложностях в воспитании троих детей
Знаменитость отметила, что пока ей непросто оперативно переключаться между наследниками, однако семья постепенно адаптируется к новому этапу в жизни.
«Пока быстрые переключения с подгузников младшего на школьную проектную работу старшего даются мне непросто, но мы привыкаем жить по новым правилам: меняем традиции, уклад, адаптируемся к новому семейному формату», — рассказала ведущая «КП».
Влад Топалов, в свою очередь, отметил, что видит задачу родителей в том, чтобы все дети чувствовали, что они одинаково важны или любимы.
Ранее телеведущая Регина Тодоренко поделилась личными размышлениями о давлении на женщин быть «сильными» и всегда успевать всё. В посте она отметила, что современный образ «сильной, независимой и самореализованной женщины» стал новой обязанностью, которая порой давит сильнее, чем традиционные ожидания.
Кроме того, Тодоренко рассказала о проблемах со здоровьем из‑за нехватки отдыха.