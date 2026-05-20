Регина Тодоренко рассказала о сложностях в воспитании троих детей

Регина Тодоренко рассказала о сложностях в воспитании трёх детей.

Знаменитость отметила, что пока ей непросто оперативно переключаться между наследниками, однако семья постепенно адаптируется к новому этапу в жизни.

«Пока быстрые переключения с подгузников младшего на школьную проектную работу старшего даются мне непросто, но мы привыкаем жить по новым правилам: меняем традиции, уклад, адаптируемся к новому семейному формату», — рассказала ведущая «КП».

Влад Топалов, в свою очередь, отметил, что видит задачу родителей в том, чтобы все дети чувствовали, что они одинаково важны или любимы.

Ранее телеведущая Регина Тодоренко поделилась личными размышлениями о давлении на женщин быть «сильными» и всегда успевать всё. В посте она отметила, что современный образ «сильной, независимой и самореализованной женщины» стал новой обязанностью, которая порой давит сильнее, чем традиционные ожидания.

Кроме того, Тодоренко рассказала о проблемах со здоровьем из‑за нехватки отдыха.