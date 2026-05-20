Гурцкая раскрыла главное наставление мужа в годовщину его смерти

Певица прибыла на кладбище к роскошной усыпальнице супруга. Петра Кучеренко не стало ровно три года назад, а вдова все еще не желает мириться с его уходом.

В трехлетнюю годовщину смерти супруга Диана Гурцкая вместе с сыном, братом Робертом и матерью покойного пришла на Троекуровское кладбище. Журналисты засняли, как певица в строгом черном платье, вся в слезах заходила в возведенный на могиле супруга роскошный склеп-дворец из белого мрамора. Рядом для поминок был установлен специальный шатер, а вокруг — тысячи алых и белых роз.

«Последний месяц весны будто бы замер и никуда не уходит. Сердце по-прежнему не учится жить без тебя, — написала Гурцкая в своем блоге. — Больше всего ты хотел, чтобы мы шли вперед, не оглядываясь назад. Одно я знаю наверняка — ты всегда рядом, потому что любовь определенно точно сильнее смерти».

Эти слова стали лейтмотивом дня, полного светлой печали и воспоминаний о человеке, которому она обещала продолжать их общий путь за двоих.

Подписчики в соцсетях поддержали певицу.

«Мы все любили Петю, любим его и будем всегда любить. Обнимаю тебя, Дианочка дорогая!», «Как всегда несправедливо. Он был опорой всей ее жизни. Так не должно быть», «Как печально и очень жаль... Царствие небесное Петру. Диана вам Божией силы продолжать жить и хранить вашу любовь», — выразили искренние соболезнования поклонники в комментариях.

Напомним, трагедия, поделившая жизнь незрячей артистки на «до» и «после» разыгралась 20 мая 2023 года. В тот роковой день 46-летний замминистра науки и высшего образования Петр Кучеренко возвращался с рабочей делегацией из Кубы в Москву, когда ему резко стало плохо на борту самолета. Лайнер экстренно приземлился в Минеральных Водах, но прибывшие медики ничем не смогли помочь — сердце чиновника остановилось. До дома оставалось лететь всего несколько часов, сообщает «КП».

Супруги прожили в крепком, гармоничном браке почти два десятилетия. Они поженились 21 сентября 2005 года, и для Дианы, незрячей от рождения, Петр стал не просто мужем, а главным подарком судьбы и настоящим ангелом-хранителем. Воспитанный на Таймыре золотой медалист и доктор юридических наук сумел покорить звезду своей внутренней чистотой и невероятной заботой, оградив ее от всех бытовых проблем. Плодом этой любви стал сын Константин, которому сейчас 18 лет и который, по признанию певицы, с каждым днем все больше становится похожим на отца манерой поведения.