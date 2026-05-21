У бросившего младенца в сугроб блогера закончились деньги за рубежом

Блогер Сергей Косенко, против которого завели уголовное дело в России из-за того, что он бросил в сугроб сына-младенца, заявил, что за рубежом у него закончились деньги. Об этом он рассказал в интервью журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), доступном на YouTube.

Косенко рассказал, что в конце 2025 года оказался в сложной финансовой ситуации и накопил долгов на сумму в 950 тысяч долларов (примерно 67,6 миллиона рублей по текущему курсу).

«У меня была абсолютная жопа. Дошло до того, что (...) в конце декабря, когда мы поехали на Коста-Рику, у меня просто закончились физически деньги. Примерно на пять дней», — пожаловался блогер.

Он добавил, что в то время в его жизни были и другие сложности: в России тогда против него возбудили уголовное дело, также он не мог видеться со своим ребенком после развода с супругой, блогершей Александрой Беляковой.

«Ребят, если вы думаете, что у вас есть проблемы, поверьте, у вас все в порядке в жизни», — заключил он.

В начале января 2024 года Косенко опубликовал видео, на котором он бросает в сугроб своего двухмесячного сына. В октябре того же года Следственный комитет (СК) возбудил в отношении блогера дело по двум статьям Уголовного кодекса. Косенко обвинили в неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка и покушении на причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего.