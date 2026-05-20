Погребняк прокомментировала победу Самбурской в суде

Мария Погребняк не прошла мимо громкой победы Настасьи Самбурской в суде. Актрисе и певице, напомним, удалось добиться компенсации за оскорбление: Алексей Псковитин из сатирического дуэта «Немагия» называл её эскортницей в своём видео.

«Нас, женщин, будут уважать только тогда, когда мы начнём сами себя ценить и уважать. После каждого публичного унижения надо обращаться в суд. Один иск, два, потом двадцать, сто — и хамство прекратится, мужчины начнут думать, прежде чем открывать рот», — высказалась Мария в личном Telegram‑канале.

Ранее блогер также прокомментировала конфликт Люси Чеботиной и Любови Успенской. Она отметила, что, несмотря на то что у всех разные предпочтения в музыке, фраза Успенской о неприязни к коллеге по сцене вывела их отношения на уровень личной вражды.

Напомним, по Сети разошёлся скриншот с комментарием Успенской под рилсом в запрещённой соцсети. Исполнительница шансона заявила, что её «дико раздражает» Люся. На это замечание тут же отреагировали мама молодой артистки, а позднее — и она сама.