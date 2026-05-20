Косенко объяснил, почему бросил младенца в снег

Блогер Сергей Косенко рассказал, почему он бросил младенца в снег. Об этом сообщает Starhit со ссылкой на интервью блогера Юрию Дудю* (признан иноагентом в России).

Напомним, что инцидент произошел два года назад. Тогда Косенко записал видео, на котором он бросает в сугроб ребенка. Позже он заявил, что в видео была использована кукла, а с настоящим ребенком все в порядке — но в его отношении все равно завели два уголовных дела. В итоге блогера заочно арестовали и заблокировали его счета.

По словам Косенко, на следующий день после инцидента он пригласил домой врача, который подтвердил, что ребенок здоров. Но это не помогло прекратить разбирательство. Тогда он начал искать адвоката — один из них попросил миллион долларов, чтобы «найти нужные слова и повлиять на решение суда». Блогер от такого предложения отказался. Вместо этого он посоветовался с отцом, который ранее работал в Следственном комитете.

«Он мне сказал: “Никаких переговоров с людьми, которые что-то там решают. Вообще ничего! Только правовое русло”. И мы нашли обычного адвоката по уголовным делам, который ходит в суд и общается со следователем», — рассказал Косенко.

Блогер добавил, что осознал свою вину и считает свой поступок ужасным.

«Я очень дорожу своими детьми и не хочу, чтобы их коснулись проблемы. Поэтому хочу извиниться перед всеми, кого это видео взбесило, показалось страшным или еще что-то», — добавил он.

Ранее у Косенко обнаружили налоговый долг.

