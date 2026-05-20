Актриса Дарья Мороз запустила собственную кинокомпанию

Актриса Дарья Мороз открыла собственную кинокомпанию. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

По информации канала, Мороз зарегистрировала компанию «Мороз Фильм». Бизнес заявлен как структура, работающая в сфере производства кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ.

Ранее аналогичный проект существовал у отца актрисы — актера, режиссера и продюсера Юрия Мороз. Он ушел из жизни 14 июля 2025 года. Незавершенные им проекты были досняты при участии его супруги, актрисы Виктории Исаковой.

Ранее СМИ сообщили, что скандальную киностудию «Вайсберг пикчерз», совладельцем которой выступал Владимир Зеленский, закрыли в России. Ее владелец, режиссер Марюс Вайсберг заявил, что фирма была «лишней» и не работала. Сейчас основная студия режиссера носит название «Вайс филмс».