Слухи о романе, двое детей и новые роли: где сейчас Олеся Судзиловская

Актриса театра и кино Олеся Суздиловская 20 мая отмечает 52-летие. News.ru рассказал, как она прославилась и что известно о ее личной жизни.

Путь к популярности

Суздиловская родилась 20 мая 1974 года в Зеленограде. Ее мать была химиком, а отец — инженером. С четырех лет она серьезно занималась художественной гимнастикой — артистка уверена, что именно это сформировало ее отношение ко многим вещам в жизни.

Однажды в школу, где она училась, пришли люди, искавшие подростков для фильма «Посредник». Судзиловскую заметили и пригласили на пробы — неожиданно для себя девушка получила главную роль. После этого она стала мечтать стать актрисой. В начале 90-х Суздиловская переехала в Москву и поступила во МХАТ.

В 1997 году Суздиловская начала работать в театре имени Владимира Маяковского. Широкую популярность она обрела после сериалов «Остановка по требованию» и «Мусорщик». Пиком ее карьеры стала работа над биографическим фильмом «Орлова и Александров», где она воплотила образ легендарной советской актрисы Любови Орловой.

Личная жизнь

Олеся Суздиловская впервые влюбилась в 18-летнем возрасте. Она не раскрывала личность избранника. Известно, что отношения не вынесли постоянных ссор и быта.

Позднее у актрисы случился роман с Даниилом Спиваковским, который разрушился из-за работы и востребованности Суздиловской. Олеся тяжело переживала разрыв и даже обращалась к психологу. Также у актрисы случился роман с бизнесменом Сулейманом Керимовым, но союз оказался недолгим.

Позднее коллега артистки Гоша Куценко попросил друга встретить Суздиловскую в аэропорту Красноярска. Мужчина решил подшутить: взял старую «Волгу» и притворился таксистом. Во время поездки Судзиловская была очарована водителем и предложила ему работу в Москве. Актриса была удивлена, когда узнала, что таксист — успешный бизнесмен Сергей Дзебаня.

Вскоре после знакомства пара начала жить вместе, а уже в 2009 году сыграла свадьбу. У пары родились двое сыновей.

Текущая деятельность

Суздиловская продолжает активно сниматься. В 2026 году зрители увидят актрису в комедиях «Профессиональный сосед» и «За любовь», а также в драме «Фейерверки днем».