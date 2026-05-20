«Люблю тебя бесконечно»: Пресняков нежно обратился к Подольской в ее день рождения

Звезда празднует 44-летие и купается в любви самых родных людей, а также тысяч поклонников.

Наталья Подольская 20 мая отмечает 44-летие. Сестра-близняшка звезды, Юлиана, посвятила важной дате трогательный пост на странице в соцсети, а заодно поделилась архивными семейными фото, которые многие поклонники увидели впервые.

«С днем рождения нас, любимая моя половинка! Искала сейчас фотографиям, где мы были бы только вдвоем, и вот что выяснила, за последние годы мы так редко бываем только вдвоем, что даже фото пересчитать по пальцам. С нами все время вот эти вот все наши дети, и слава Богу! Но время только вдвоем — оно волшебное, ценное и очень нужное. Обожаю, когда мы вместе. Можно даже ничего не говорить. Просто быть рядом и держаться за руку. Люблю тебя очень! Спасибо, что мы есть друг у друга», — подписала Юлиана снимки с сестрой.

Чуть позднее к поздравлениям присоединился и Владимир Пресняков. Музыкант поделился памятными фото со свадьбы, которая состоялась всего год назад. Это было уже второе бракосочетание супругов, в честь 20-летней годовщины отношений. Первый же брак был официально зарегистрирован в 2010 году.

«Моя любимая. Моя родная. Моя самая прекрасная женщина на Земле. Поздравляю тебя с днем рождения! Каждое утро, когда я вижу тебя, я благодарю судьбу за этот подарок. Ты мое самое большое счастье. Мое вдохновение. Желаю тебе сиять и цвести от радости, никогда не сомневаться в себе, в своем таланте и оставаться такой же веселой и удивительной. А я сделаю все возможное и невозможное, чтобы твои глаза всегда светились от счастья. Люблю тебя бесконечно! Твой Вова», — подписал певец поздравительный пост.

Именинница отреагировала на нежности супруга коротко.

«Любимый», — ответила она в комментариях, оставив сердечко в знак любви и взаимности.

Звезды шоу-биза тоже не остались в стороне. Свои пожелания оставили Наташа Королева, Аида Гариффулина, Анна Семенович, Игорь Крутой, Зара, Сосо Павлиашвили и многие другие знаменитости.

Ну а что Пресняков подарил возлюбленной, пока умалчивается. Наталья не слишком любит хвастаться презентами, оставляя эти моменты только для самых родных. Известно, что музыкант не скупится на роскошные вещи для жены. Так, однажды он вручил ей дорогие часы от известного ювелирного бренда. Подарок был приурочен к рождению младшего сына пары, Ивана. Ну а в 2024 году исполнитель купил супруге люксовый гибридный автомобиль на Новый год.