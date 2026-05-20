Что известно о громком скандале вокруг семьи Юлии Пересильд

Дочь известной актрисы Юлии Пересильд Анна заявила, что решила покинуть школу после девятого класса, а ее мать остро отреагировала на критику в Сети. «Царьград» рассказал, что известно о скандале.

Девочка устала

16-летняя актриса и певица Анна Пересильд заявила, что покидает школу после девятого класса, чтобы сосредоточиться на своей карьере. 41-летняя мать Юлия Пересильд поддержала девочку, заявив, что в противном случае ее ждут «по семь репетиторов в день».

«Я свою школу уже закончила. Я хорошо закончила школу. Это уже не мои проблемы. Это ничего не даёт вашему ребенку. Это его ответственность. Его задача — сделать или не сделать уроки. Это его задача — получить два или пять», — сказала артистка.

Под видео с комментарием Пересильд-старшей собрались сотни комментаторов. Не все поддержали решение не вмешиваться в дела дочери. Некоторые задались вопросом — можно ли поступить в вуз без полного среднего образования.

«Если ребенок несовершеннолетний, то его учеба все-таки "зона ответственности" и родителей тоже», — отметил один из пользователей соцсетей.

Ссора со СМИ

Следом Юлия Пересильд раскритиковала журналистов, обвинив их в тяге к «желтухе». Она заявила, что СМИ пишут «бред» и перевирают ее слова о том, что она поддержала решение дочери покинуть школу.

«Бороться с вашим бредом бессмысленно, взывать к совести — тем более. Поэтому больше с вопросами о семье, моей личной жизни, детях просьба не обращаться ни в коротких интервью, ни в длинных. Никаких комментариев я тоже не дам — ни по одному из этих вопросов, ибо никакие серьезные темы вас давно не интересуют», — заявила она.

Пост возмутил журналистское сообщество. В частности, авторы Telegram-канала «Звездная пыль» заявили, что журналисты на красных дорожках задают им вопросы не от того, что им сильно интересна личная жизнь актриса.

«Просто правила игры такие: одни делают вид, что счастливы здесь находиться, другие — что страшно рады их видеть. В следующий раз пройдете мимо мебелью — никто и не заметит», — подчеркивается в публикации.

В какие скандалы попадала Анна Пересильд?

16-летняя Анна Пересильд не первый раз оказывается в центре скандалов. Ее критиковали за образы, которые в Сети посчитали слишком «взрослыми». Например, в августе 2024 года девочка опубликовала в личном блоге фотографии, на которых она позировала в белом кроп-топе на тонких бретелях и шортах, принимая не самые приличные позы.

Позднее, в феврале 2025 года, девушка появилась в платье с корсетом на премьере фильма «Пророк. История Александра Пушкина».