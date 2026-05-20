Жена Деревянко впервые прокомментировала информацию о беременности

Накануне вечером в Москве прошла премия Ассоциации продюсеров кино и телевидения. На красной дорожке появились многие звезды, в том числе Павел Деревянко с супругой Зоей Фуць.

Журналисты сразу заметили, что избранница актера выглядит иначе, чем обычно, и предположили, что она ждет малыша. Зоя охотно прокомментировала слухи о беременности. Девушка умело отшутилась, хотя поклонники пары давно в курсе, что общий ребенок в планах точно есть.

«Нет, я не беременна. Просто плотно поела», — заявила Фуць в беседе с Super.

Блондинка подтвердила, что они с Павлом действительно планируют детей. Более того, у них уже есть расхождения во взглядах на будущего малыша. Зоя мечтает о дочери, а Павел — о сыне. Кто кого переспорит и как распорядится судьба, пока неясно, но то, что в семье Деревянко скоро прибавление, вполне вероятно.

Напомним, пара поженилась в начале августа 2025 года. Их роман начался еще в 2022-м, но долгое время актер не афишировал личную жизнь. Павел подтвердил отношения только спустя пару лет, опубликовав в соцсетях совместное фото с возлюбленной. Кстати, у обоих супругов уже есть дети от предыдущих браков. У Павла двое дочек, у Зои — два сына.