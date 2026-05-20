Известный продюсер оценил резкую смену амплуа экс-участницы «Фабрики звезд»

Звезда «Фабрики звезд 5» Саша Балакирева сменила траекторию творческой карьеры и стала заниматься классической оперой из-за неудачного образа на эстраде. Как сообщает News.ru, такое предположение высказал продюсер Павел Рудченко.

По мнению Рудченко, на большой эстрадной сцене артистка вряд ли смогла бы добиться значительных результатов без команды и финансирования.

«Как оперная певица она, видимо, планирует служить в каком-нибудь театре, возможно, без претензий и амбиций. Просто работать в качестве оперной вокалистки», — заявил продюсер.

Рудченко добавил, что Балакирева могла сама не согласиться с тем образом, который ей предлагали продюсеры. Это проблема для многих артистов, которые имеют свое видение. В результате такие исполнители остаются «звездами одного хита», поскольку не готовы к системной серьезной работе.