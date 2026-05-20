Пугачёву заснял случайный прохожий на прогулке по Лимасолу

Аллу Пугачёва исподтишка сняли во время прогулки по Лимасолу. Примадонну всё чаще можно заметить на улицах столицы Кипра, где она сейчас живёт вместе с мужем и детьми. Нередко артистку встречают её давние поклонники и знакомые — в этот раз фото опубликовал случайный прохожий.

Блогер, снявший Пугачёву на камеру, занимался спортом, когда заметил певицу. Ему даже удалось побеседовать с ней.

«Час назад занимался гимнастикой, чуть позднее увидел Аллу Пугачеву, она с подругой прогуливалась. Немного поговорили. Спросил, что советует есть по утрам. Порекомендовала есть гречневую кашу. Попросил для моей подруги автограф. Алла спросила её имя и размашисто, быстро нарисовала портрет и расписалась. Алла Борисовна, любим вас!» — рассказал он в своих соцсетях.

Впрочем, даже тут нашлись недовольные. Не всем понравилось, что Аллу Борисовна решили сфотографировать тайком с не самого удачного ракурса.