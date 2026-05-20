Дава объяснил, почему не хочет показывать ребенка

Российский блогер и актер Дава (Давид Манукян) объяснил нежелание показывать дочь в социальных сетях заботой о ее будущем. Об этом он рассказал в интервью «СтарХиту».

По словам 33-летнего Давы, они с супругой, 33-летней певицей Мари Краймбрери (Марина Жадан) оберегают девочку от медийного пространства. Дава подчеркнул, что ребенок должен вырасти и самостоятельно определиться со сферой деятельности, не сталкиваясь с навязанным публичным вниманием с самого детства.

«Она должна сама понять для себя, что она хочет делать. Ей нравится то, что делает папа, или ей нравится то, что делает мама. Может, она вообще не захочет - ей ничего из этого не понравится», - подчеркнул блогер.

Он также поделился опытом отцовства и призвал молодых родителей не бояться трудностей. Дава признался, что рождение первенца принесло ему абсолютное счастье и стало мощным стимулом для увеличения заработка.

Блогер добавил, что бытовые обязанности его не смущают и он с удовольствием берет на себя заботу о дочери.

«Для меня только удовольствие поменять подгузники и еще что-то сделать. <…> Это ведь все промежуток времени, который больше не повторится. Это у меня случилось первый раз в жизни, и, дай Бог, чтобы еще сколько-то раз случилось», - заключил Дава.

В марте 2025 года стало известно о свадьбе Краймбрери и Давы. Они стали родителями в мае того же года.