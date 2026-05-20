Звезда «Дома-2» рассказал о химии с Собчак

Бывший участник популярного реалити-шоу «Дом-2» Степан Меньщиков заявил, что у него была химия с ведущей проекта Ксенией Собчак. Об этом он рассказал в интервью «Телепрограмме».

У Меньщикова спросили, какая из его возлюбленных в «Доме-2» была самой искренней.

«Ой, хитрый вопрос. В 20 лет любая ссора за забором казалась шекспировской драмой», — ответил он и отметил, что каждая из партнерш «была искренней в своей манере».

«Но если брать химию, которая перегорела, но не оставила пепла, — наверное, никто так не смотрел на меня шумно-честно, как Ксения Собчак», — добавил звезда «Дома-2».

Ранее Меньщиков похвалил бывшую ведущую «Дома-2» Ольгу Бузову, назвав ее целеустремленной и трудолюбивой. Он посоветовал молодежи брать с нее пример.

Меньщиков был участником «Дома-2» с 2004 по 2009 год. Его первой возлюбленной на проекте стала Алена Водонаева. Затем он встречался с Викторией Боней. Также он пытался построить отношения с Александрой Харитоновой. В 2025 году в интервью для шоу «Переговорка» Меньщиков признался, что между ним и Собчак была взаимная симпатия, но, по его словам, до романа дело так и не дошло.