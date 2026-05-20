Shaman прокомментировал крестное знамение перед своим портретом

Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) прокомментировал распространившиеся в Сети кадры, на которых он совершает религиозный жест напротив плаката с собственным изображением перед концертом в Твери.

«Крестное знамение – это моя вера, а за свою веру и жизнь я буду отвечать только перед Богом, а не перед теми, кто ищет, кого распять», – заявил исполнитель, передает РИА «Новости».

Ранее в соцсетях появилось видео из холла тверского концертного комплекса. На записи видно, как музыкант останавливается возле размещенного на стене плаката с собственным лицом и осеняет себя крестом.