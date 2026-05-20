Связанную с Зеленским скандальную киностудию закрыли в России

Скандальную киностудию «Вайсберг пикчерз», совладельцем которой выступал Владимир Зеленский, закрыли в России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Фирма работала в России с 2012 года и снимала комедии вроде «Гитлер капут!», «Ржевский против Наполеона» и «Бабушка легкого поведения». 75% студии принадлежали кипрскому офшору Green Family Ltd, где совладельцами числились Зеленский и продюсер «Квартала 95» Тимур Миндич. Еще 25% принадлежали режиссеру Марюсу Вайсбергу. В 2019 году Зеленский и Миндич вышли из бизнеса, оставив Вайсберга единственным хозяином.

С тех пор дела у компании шли плохо. Доходы обнулились, чистые активы компании составили всего 10 тысяч рублей. Новые фильмы проваливались в прокате: например, драма «Вниз» собрала чуть более 47 млн рублей, а «Бабушка легкого поведения — 2» — 130 млн рублей при бюджете 90 млн рублей. Просмотры комедии «Уволить Жору» рухнули на второй неделе показа на 70% после старта в 63 млн рублей.

В результате налоговая ликвидировала фирму. Вайсберг заявил, что компания была лишней и не работала, из-за чего ее закрыли. Сейчас основная студия режиссера носит название «Вайс филмс».