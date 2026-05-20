«Все были нищими. Сейчас фартануло»: Федункив рассказала о личной жизни

Российская комедийная актриса театра и кино Марина Федункив приняла участие в шоу рэп-исполнителя Басты «Вопрос ребром», в котором зрители задают гостям разные вопросы, в том числе провокационные.

У артистки спросили: ради какого блюда она согласилась сблизиться с мужчиной, если бы была «тарелочницей».

— Я «тарелочница»?! Кошмар какой. Слушайте, да я сама угощу мужика. Всю жизнь это делала. У меня все были нищеброды. Так, что это они были «тарелочниками», а не я. Это сейчас что-то фартануло! — сказала она.

На протяжении многих лет актриса была в отношениях с однокурсником Сергеем Щелчковым, пока он не начал завидовать ее карьерным успехам и не стал злоупотреблять алкоголем. Второй ее партнер, Михаил, оказался тираном, страдающим от наркотической зависимости. В итоге Федункив пришлось покинуть родной город и переехать в Москву, чтобы избавиться от мужчины.

— Если бы меня не доконали в Перми, я бы никогда не сдвинулась. Я была готова быть в семье. Но получилось так, что у меня был зависимый мужчина. Я 12 лет пыталась вытащить его из дна, но были срывы, побои… Мне пришлось уйти, — призналась юмористка.

22 марта Марина Федункив рассказала, что хочет подарить своему супругу Стефано Маджи второго ребенка. Она допустила, что прибегнет к суррогатному материнству, поскольку не хочет снова рожать. Кроме того, артистка призналась, что забеременела с помощью экстракорпорального оплодотворения. Она добавила, что у нее есть много доброкачественных образований.