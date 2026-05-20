«Продал квартиру»: Ревва о рубашке за 600 тысяч долларов

Актер Александр Ревва порассуждал о своих табу в одежде и признался, что купить рубашку за 600 тысяч долларов для него было бы слишком. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Во время общения с журналистами на показе новой коллекции Mastersuit он отметил, что ради съемок уже надевал каблуки, после чего уже «все можно надеть».

«Ну вот 600 тысяч за рубашку — это слишком. У меня была такая, я продал квартиру, зато сейчас в рубашке. Дорогой трикотаж, купил на вокзале», — пошутил он.

Ранее СМИ сообщили, что Ревва решил избавиться от недвижимости на Кипре. Он выставил на продажу двухэтажную виллу в пригороде Лимассола за 1,2 млн евро. Раньше объект сдавался в аренду за 8 тысяч евро (около 727 тысяч рублей).