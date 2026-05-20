Суд в Москве расторг брак режиссера Федора Бондарчука и его супруги

Мировой судья участка №244 района Донской расторг брак режиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой-Бондарчук, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе московских судов общей юрисдикции.

«Мировой судья судебного участка №244 района Донской города Москвы 19 мая 2026 года удовлетворил исковое заявление Паулины Андреевой-Бондарчук к Федору Бондарчуку о расторжении брака», – говорится в сообщении.

Иск был подан в апреле 2026 года. По данным из открытых источников, актриса и режиссер поженились в 2019 году, а 2 марта 2021 года у них родился сын Иван.