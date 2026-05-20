Страстный роман и труп в багажнике: как живет Гоша Куценко

20 мая актер Гоша Куценко отмечает 59-летие. News.ru рассказал, как сложилась личная жизнь артиста, его карьера и чем знаменитость занимается сейчас.

Путь к славе

Юрий Куценко родился 20 мая 1967 года в Запорожье. Его отец занимал должность замминистра радиопромышленности, а мать была врачом-рентгенологом. Когда Куценко было шесть лет, его семья переехала во Львов, где Юрий провел свои школьные годы.

По совету родителей будущий артист сперва получил техническое образование. Со временем он понял, что хочет стать актером, однако попытка поступить в Школу-студию МХАТ чуть не закончилась неудачей из-за сильной картавости. Спасти ситуацию он смог, представившись приемной комиссии Гошей, а не Юрием. Члены комиссии быстро раскрыли обман, но, увидев его артистизм и живой взгляд, приняли на курс.

Дебют Куценко в кино состоялся в 90-е с небольшой роли в фильме «Человек из команды "Альфа"». Слава к нему пришла после боевика Егора Кончаловского «Антикиллер». Сейчас фильмография артиста насчитывает свыше 200 работ. Кроме того, он работает как актер озвучки.

Личная жизнь

В студенческие годы Куценко влюбился в актрису Алену Хмельницкую, но его чувства остались безответными. Вскоре его сердце завоевала однокурсница Мария Порошина. В 1996 году у пары появилась дочь Полина, однако семью разрушила слава, обрушившаяся на актера.

«Сейчас я понимаю, что, когда родилась Полинка, я растерялся, для меня, как молодого отца, это был стресс, я просто не устоял перед соблазнами этой жизни, поэтому наш брак и разрушился. Я честно Маше признался во всем, она была оскорблена, лишь позже мне все простила», — делился Куценко.

После нескольких романов артист женился на актрисе Ирине Скриниченко. Вскоре у них родились дочери Евгения и Светлана. Пара выбрала формат гостевого брака: Скриниченко с детьми живет за городом, а Куценко остается в Москве.

Труп в багажнике

В январе 2025 года в «Запорожце», который принадлежал Гоше Куценко и был припаркован во дворе в Москве, обнаружили тело женщины. Выяснилось, что в течение недели в машине проживал бездомный мужчина из Казани, который впоследствии признался в убийстве.

Подозреваемый в расправе попросился на СВО. На заседании в суде мужчина прятал лицо от журналистов за листком бумаги, на котором просил направить его в зону боевых действий. Сам Куценко после инцидента избавился от «Запорожца».

Творческая деятельность

Сейчас актер продолжает сниматься. В 2025 году он порадовал зрителей участием в фильмах «Волшебный участок — 2», «Встать на ноги», «Хутор», «Один хороший день» и «Чужие деньги». В 2026 году на экраны выйдет еще ряд премьер с Куценко. С его участием ожидаются картины «Последний богатырь. Колобок», «Тюльпаны», «Губернатор», «Анна К», «Почти настоящий детектив» и «Хутор-2».

Также актер продолжает гастролировать по стране со своей музыкальной группой «ГК». 20 мая он даст концерт в Екатеринбурге — в программе «Слова под музыку» артист объединит стендап, поэзию и акустическую музыку.