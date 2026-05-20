Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, перекрестился у своих же портретов накануне концерта в Твери. Соответствующее видео в среду, 20 мая, опубликовал Telegram-канал журналистки Ксении Собчак.

На кадрах видно, как артист подходит к своим же портретам и крестится.

Ранее появилась информация, что SHAMAN может заработать свыше 4,4 миллиона рублей за предстоящий концерт в подмосковном Королеве. Выступление артиста состоялся 7 мая в Центральном дворце культуры имени Калинина.

В свою очередь музыкальный критик Сергей Соседов поддержал слова продюсера Владимира Киселева о том, что певец SHAMAN полностью утратил свою популярность и ушел в тень. Он высказался, что кроме патриотических композиций, исполнитель так и не подарил слушателю ни одной лирической новинки.

Сам артист ранее говорил, что спокойно относится к роскоши и не привык растрачивать деньги. По его словам, миллионные гонорары с концертов дают ему возможность строить карьеру, дарить подарки близким и обращаться за помощью к хорошим врачам.