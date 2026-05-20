Стало известно, кто возглавил топ самых востребованных артистов России

Самым востребованным артистом на летних свадьбах и праздниках у обеспеченных людей является лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков. Об этом рассказал «Комсомольской правде» продюсер Илья Саглиани.

По его словам, Сергей Жуков «со своими танцевальными, мелодичными и лиричными хитами» вызывает интерес у представителей разных возрастных групп.

«Человек, который собирает самое большое число стадионов в нашей стране, ожидаемо востребован и в других форматах выступлений. Григорий Лепс на втором месте, его корпоративы, выступления на свадьбах стартуют от 7 миллионов рублей», - отметил он.

Среди востребованных певиц продюсер назвал Татьяну Куртукову и Надежду Кадышеву, обратив внимание на интерес публики к песням в эстрадном народном жанре.

«У Кадышевой корпоратив стартует от 6 миллионов рублей, в зависимости от масштаба, площадки и других условий. В пятерке любимых исполнителей Николай Басков - легенда жанра, великолепно и поет, и ведет», - заметил он.

Также, по словам Ильи Саглиани, популярны и Сосо Павлиашвили, Люся Чеботина, Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Баста, «Иванушки International», Анна Асти, Дима Билан и Любовь Успенская. А вот Ваня Дмитриенко, несмотря на успешные гастроли, не пользуется спросом на частных мероприятиях.

При этом продюсер уточнил, что обычно гонорары топовых звезд на частных мероприятиях находятся в диапазоне от 5 до 10 млн рублей, плюс налоги. Но цена может быть снижена для постоянных клиентов.

Ранее стало известно, что Надежда Кадышева, Сергей Жуков и Филипп Киркоров отказались от выступлений в ночь на 1 января 2026 года, так как предпочли провести новогоднюю ночь с родными и близкими.