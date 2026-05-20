У Дмитрия Харатьяна накопились штрафы более чем на полмиллиона рублей

У Дмитрия Харатьяна обнаружено множество неоплаченных штрафов на сумму более полумиллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. По его информации, актёр не погашает долги уже второй год, причём количество штрафов накопилось весьма быстро.

В 2024 году Харатьян купил новый автомобиль — Lixiang L7 стоимостью 7 миллионов рублей. В короткие сроки он накопил 396 штрафов на сумму 524 тысячи рублей. Среди них — штрафы за превышение скорости, неоплату парковки и непристёгнутый ремень. 21 тысячу рублей Харатьян должен за проезд по платной дороге; эту задолженность актёр не закрывает с прошлого года, хотя другие долги периодически погашает.

В ноябре прошлого года стало известно, что автомобиль, принадлежащий Дмитрию Харатьяну, оказался под арестом из-за масштабного спора между коммерческими структурами.