Шура обматерил астрологию: «Да простит меня Олеся Иванченко»

Певец Шура матом высказался об астрологии. Его слова передает «Пятый канал».

Шура объяснил, что его жизненный опыт заставил его по-другому посмотреть на гороскопы и предсказания. Артист поборол тяжелую форму рака. Певец попросил прощения у ведущей «Натальной карты» Олеси Иванченко.

«Вот в это я вообще не верю. Да простит меня Олеся Иванченко. Олесенька, прости меня!» — заявил музыкант.

В начале 2000-х Шуре диагностировали рак яичка. Певцу была проведена операция по его удалению и курс из 18 сеансов химиотерапии.

Шура рассказывал, что в 90-е «свернул не на ту дорожку и не с теми людьми» и на пять лет «окунулся в наркотический угар». По словам музыканта, многие в его окружении хотели привить ему потребность выступать под веществами. Сейчас он избавился от зависимости.

В июле 2024-го Шура признался, что не будет заводить детей, так как боится передать им различные патологии. Артист напомнил, что боролся с раком и страдал от наркотической зависимости.